محافظ القليوبية: رضا المواطنين هدفنا وحل مشاكلهم أبرز أولوياتنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه يولي اهتمامًا بالغًا بحل مشاكل المواطنين أولا بأول، وبصورة يومية على مدار الساعة، لأن الهدف الرئيس للجهاز التنفيذي هو رفع شعار «رضا المواطن».

منظومة حديثة إلكترونية لحل مشاكل المواطنين

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باللواء محمود يحي محمود مدير المتابعة الميدانية للشكاوى الحكومية، والدكتورة نشوى يحي حسن مدير المتابعة الحكومية برئاسة الوزراء، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، والذي كلفه المحافظ بعقد اجتماع موسع بحضور وفد رئاسة الوزراء، وجميع مديري إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية ومنظومة الشكاوى الحكومية بالقليوبية، وذلك لعمل خطة عمل جديدة مدعمة تكنولوجيا وفنيا وإداريا، لحل مشكلات المواطنين في أسرع وقت ممكن وبصورة نهائية، مع إدخال المواطن كطرف في تلك المنظومة عن طريق الرقم القومي الخاص به، ليتمكن من متابعة مشكلته ومراحل حلها حتى تصل إلى حل نهائي يرضي المواطن

النزول الميداني بناء على شكوى واضحة

وأكد اللواء محمود يحي، مدير المتابعة الميدانية للشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، خلال اللقاء على ضرورة الحرص على أن يكون الرد على الشكوى واضحًا ودقيقًا وموثقًا بالصور ذات الجودة العالية. ولحل هذه الشكاوى بصورة دقيقة، يجب أن يكون النزول الميداني بناءً على شكوى واضحة موضحة بها العنوان والصورة، ويجب أن يتعامل الإنسان بكل ضمير لحل هذه المشكلات، والتي تتعلق الكثير منها بسلامة المواطنين بل وإنقاذ حياتهم في بعض الحالات المرضية الخطيرة، والتي يجب أن يتم التعامل معها في أسرع وقت، لأن كل دقيقة لها ثمن.

وأكدت الدكتورة نشوى يحي أنه يتم رفع تقرير شهري إلى الدكتور رئيس الوزراء بحصر الشكاوى والردود الخاصة بها والحلول النهائية لذا يجب مراجعة الردود بدقة وأن تكون موثقة بصور واضحة وذات جودة عالية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل لتدريب جميع العاملين في تلك المنظومة على أساليب التواصل التكنولوجية والمتابعة المستمرة لحل مشكلات كافة المواطنين في جميع القطاعات بالقليوبية.

وأشار اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام، إلى ضرورة توثيق الشكوى والرد بالصور والتوقيت والتاريخ، وأن يكون هناك سرعة في الأداء والاستجابة الفورية من المسئولين وتوجيه الشكوى لجهة الاختصاص فور ورودها إليهم، والمتابعة المستمرة حتى تتم القضاء على أسباب الشكوى وحل المشكلة نهائياً.