محافظ القليوبية: دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بتكلفة 5.8 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدد 2 سيارة مكبس 50 مترا بتكلفة 5.8 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بمدينة بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بعاصمة المحافظة، وتوفير المعدات اللازمة التي توفر الجهد والوقت للعاملين بالمنظومة.

الارتقاء بمنظومة النظافة بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى دائما للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل، بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالي والحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة.

الصيانة الدورية وفحص معدات النظافة

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وأكد المحافظ في بيان له، على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال دعم المنظومة بالمعدات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، ومنال معوض، مدير الشئون المالية والإدارية.