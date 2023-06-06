التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب طعنا بمنطقة عين شمس

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب يدعى «مجدي.م.م»، بطعنة نافذة في القلب بمنطقة عين شمس، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وطلبت النيابة تقريرا حول ما رصدته كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

إصابة شاب بطعنة نافذة في القلب

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «مجدي.م.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بطعنة نافذة في القلب.

التحريات: عاطل وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات بأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.