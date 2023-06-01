بدء موسم زراعة الأرز على مساحة 300 ألف فدان في الدقهلية

بدأ موسم زراعة الأرز 2023 في محافظة الدقهلية، مع بداية شهر يونيو، وحددت مديرية الزراعة بالدقهلية، مساحة 300 ألف فدان لزراعة الأرز في المراكز المختلفة التابعة للمديرية، ويستمر موسم الزراعة لمدة 5 أشهر، ليجري حصاده في شهر أكتوبر المقبل.

بدء موسم زراعة الأرز 2023 في الدقهلية

وقال حمادة السيد، مسؤول زراعة الأرز والقمح بمديرية الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى بدء عملية زراعة الأرز في الأراضي الزراعية مع بداية شهر يونيو: «بدأنا في زراعة المحصول، بعد انتهاء الفلاحين من حصاد القمح، والفلاحون جهزوا الأرض لتصبح صالحة للزراعة من خلال عدة خطوات».

واستكمل أنّ زراعة الأرز، تتطلب مراحل عدة، بداية من تجهيزه حتى رمي البذور في الأرض: «في البداية، يجهز الفلاح الأرض، وينظفها، ثم تأتي مرحلة تسوية الحد الخاص بالأرض، ويملأ الفلاح بعدها الأرض بالمياه، ثم تأتي مرحلة التلويط أي تسوية الأرض، ويبدر في النهاية البزور في الأرض، وبعد أسبوع، تنبت نبتة خضراء، وتستمر في الإنبات لمدة 5 أشهر».

مدة عملية حصاد الأرز

وأضاف أنه يجري بدء موسم حصاد الأرز 2023، في شهر أكتوبر، وتستمر عملية الحصاد لمدة تتراوح بين 100 إلى 140 يومًا وفقًا لمساحة الأراضي والكمية المزروعة، مشيرًا إلى أنه جرى زراعة أنواع مختلفة من الأرز بالمحافظة، في شربين والمطرية والأماكن المجاورة للبحر، من أنواع 104 و178، لأنهما يتحملان ملوحة مياه البحر، والهدف من زراعته بمياه البحر أنه يحافظ على الدلتا من مياه البحر، ويطلق عليه رفيع الحبة، والمناطق من أول ميت غمر والسنبلاوين والقرى والمراكز المجاورة، يجري زراعة الأرز رقم 108 بها بمياه النيل والترع.

سعر طن الأرز في الدقهلية

وتابع أنه من المتوقع أنّ سعر طن الأرز هذا العام، لن يقل عن 15 ألف جنيه، وذلك للأرز المزروع في ميت غمر والسنبلاوين والمراكز المجاورة لهما، لكن بالنسبة للأرز المزروع في المطرية وشربين سيصل الطن إلى 400 أو 500 جنيه.

وقال علي المشد، مالك أرض زراعية بمدينة السنبلاوين، لـ«الوطن»، إنه بدأ زراعة الأرز من خلال تجهيز الأرض، وتسويه الحدود استعدادًا لإلقاء البذور حسب احتياج كل مكان.