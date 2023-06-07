تنفيذ قرار من وزارة المالية لصالح الموظفين في شهر يوليو 2023

تعتزم وزارة المالية، تطبيق قرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، مع بداية شهر يوليو 2023 المقبل.

وذكر رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، في تصريحات صحفية، أنه إذا كان الموظف يحصل على راتب حتى 2300 جنيه، لن يعمل على دفع الضرائب، مشيرًا إلى أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية معفي منه أيضًا.

تفاصيل قانون تنمية موارد الدولة

وشرح مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن قانون تنمية موارد الدولة يقدم للمواطنين مميزات كثيرة، أبرزها رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة.

كما أن يتم وضع 5% حافزا للمواطن الذي يعمل على تقديم الفواتير الإلكترونية، وكذلك حوافز مثل شهادات الاستثمار وغيرها، وفقا لقول يوسف.

تمويل قانون تنمية الموارد

وجدير بالذكر أن قانون تنمية الموارد والمميزات التي يقدمها للمواطن من إعفاءات، بحسب مساعد وزير المالية يكلف الدولة تقريبًا 11 مليار دولار، ويأتي تمويله من خلال فرض رسوم على عدد من السلع غير الضرورية على سبيل المثال السلمون والأنشوجة وبعض أنواع الجبن.