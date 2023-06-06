تبكير صرف مرتبات يونيو 2023 للعاملين بالدولة قبل عيد الأضحى

يتزامن صرف مرتبات شهر يونيو 2023، مع موعد عيد الأضحي المبارك، الأمر الذي قررت معه وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يونيو 2023، لتبدأ يوم 18 يونيو 2023 قبل حلول عيد الأضحى، حتى يستطيع الموظفون شراء ما يحتاجون إليه من الأضاحي أو ملابس العيد.

تبكير صرف مرتبات يونيو 2023

وترصد الوطن من خلال هذه الأسطر، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، للعاملين في الدولة بالمواعيد المعلنة بعد تبكير صرفها وفقًا لوزارة المالية.

وزارات تصرف المرتبات يوم 18 يونيو 2023

وستكون مرتبات شهر يونيو 2023، متاحة بداية من يوم الأحد الموافق 18يونيو 2023 للعاملين في وزارات القوى العاملة، والإنتاج الحربي، والداخلية، وشؤون مجلس النواب، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسياحة، والنقل، والبترول، والصحة، والاتصالات، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والإسكان، والآثار، وقطاع الأعمال العام، والأوقاف، والثقافة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، وجميع الجهات التابعة لهذه الوزارات.

وزارات تصرف المرتبات يوم 19 يونيو 2023

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم 19 يونيو للموظفين بهذه الوزارات، التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات.

صرف مرتبات يوم 18- 19 يونيو 2023

وأمام جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لم تتمكن من الصرف في أيام 18-19 يونيو 2023، فرصة لصرف مرتباتهم أيام الثلاثاء 20 يونيو والأربعاء 21 يونيو، والخميس 22 يونيو 2023.