وزير الصناعة السعودي: نهتم بالقطاعات الاستثمارية في المملكة ونشجع المنتج المحلي

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة من أهم القطاعات الاستثمارية كما تشكل الظروف الاقتصادية العالمية نوعا من أنواع التوجس لدى المستثمرين ودورنا تطمينهم.

المستثمر الأجنبي يحصل على المزايا نفسها بأسعار مشجعة

وأضاف الخريف، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في السعودية المستثمر السعودي والأجنبي يحصل على نفس المزايا بأسعار مشجعة وتمويل للمشاريع، كما أن صندوق التنمية الصناعي من أهم الكيانات التي تساهم في تمويل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، ويصل إلى تمويل 75% من قيمة المشروع، وهو تمويل لا يفرق بين المستثمر السعودي وغير السعودي».

وتابع وزير الصناعة السعودي: «اليوم في الممكلة الأنظمة المتعلقة بالمحتوى المحلي تشجع وتفضل المنتجات المصنعة محليا، وتضمن للمستثمرين حصة سوقية داخل السوق».