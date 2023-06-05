مفيد شهاب لـ«القاهرة الإخبارية»: نصر أكتوبر جعل إسرائيل تتفاوض على السلام

قال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية الأسبق، إن القوات المسلحة المصرية بعبورها للقناة وبتحطيمها خط بارليف أثبتت خطأ نظرية الأمن الإسرائيلي، وأنها كانت تعتمد اعتمادا خاطئا على اعتبارات نجحت القوات المصرية في أن تحطمها، وأثبتت أن إرادة التحرير والاستعداد للتحرير والتسليح الجديد أقوى بكثير من أي نظريات.

توقيع اتفاقية السلام

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نصر أكتوبر العسكري هو الأساس لما تحقق في ما بعد، وجعل إسرائيل تقبل بل تسعى إلى الدخول في تفاوض، لأنها آمنت بأن الشعب المصري لن يقبل أن تبقى أرضه محتلة، ومن ثم بدأت عملية تفاوض طويلة في كامب ديفيد انتهت بتوقيع اتفاقية السلام، أقرت فيها مصر على تأكيد مبدأ تحرير كل الأراضي التي احتلت بعد 4 يونيو، ورفض أن تبقى أي مستوطنات إسرائيلية فيها، فكانت اتفاقية السلام معركة سياسية أكدت حق مصر في استرداد كل أراضيها.

المواقع الاستراتيجية

وأكمل أنه لما بدأت عمليات تنفيذ هذا التحرير للأراضي على 3 دفعات من 79 إلى 82 وماطلت إسرائيل في الانسحاب من بعض المواقع الاستراتيجية، على سبيل المثال طابا كموقع سياحي استراتيجي مهم على الحدود المصرية، عند العلامة 91 أو منطقة تعلوها تسمى منطقة رأس النقب، فيها مطار عسكري مهم، وعليها علامات حدود 85 و86 و87 و88.

وتابع بأنه حينما حاولت إسرائيل أن تحتفظ ببعض المواقع رفضت مصر بشدة، وصممت ألا تضحّي بشبر واحد من أرضها، وأجبرت إسرائيل على الدخول في تحكيم دولي في محكمة العدل الدولية، واستعدت مصر استعدادا علميا قويا عن طريق خبراء، حتى أعلن التحكيم أن طابا مصرية وأجبرت إسرائيل على الانسحاب.