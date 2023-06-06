محمود شكل مديرا تنفيذيا للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور محمود عبدالسلام شكل مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين بجامعة طنطا، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

منظومة جديدة للتعاون

يأتي هذا القرار تزامنا مع منظومة الإدارة بالأهداف التي أرساها رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود أحمد زكي، واستكمالا لما تم إنجازه من تأسيس منظومة جديدة للتعاون الدولي ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة طنطا.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود شكل بجهود رئيس جامعة طنطا في دعم ورعاية منظومة التعاون الدولي ورعاية الطلاب الوافدين، تطبيقا للمبادرة الرئاسية «ادرس في مصر».

زيادة أعداد الوافدين

أوضح «شكل»، أن جامعة طنطا شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدل الإتفاقيات الدولية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين وبروتوكولات التعاون الدولى على مدار العامين الأخيرين مقارنة بالسنوات السابقة، تزامنا مع توجهات الدولة المصرية بضرورة التواصل الفعال مع المؤسسات الدولية والتعليمية بالدول الصديقة وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للطلاب الوافدين.