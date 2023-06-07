برلمانية عن استقبال 7 ملايين سائح في 5 أشهر: «الأوروبي» يقضي 10 ليالٍ في مصر

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة في الحوار الوطني، إنّ استقبال مصر 7 ملايين سائح في أول 5 أشهر من العام الجاري رقم ممتاز، مشيرة إلى تمنيها أن تستمر مصر على هذه الوتيرة.

وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي: «كل المواطنين في مختلف البلاد لديها شهية للسفر، وهو ما نراه على الأرض، ففي إبريل من العام الجاري حققت مصر أعلى معدل منذ سنوات على مستوى السائحين الأجانب».

وتابعت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة في الحوار الوطني، أن السياحة الداخلية موسمية وأنقذت مصر في فترات الركود، وبخاصة جائحة كورونا.

ما يقضيه السائح الأوروبي في مصر

وأكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة في الحوار الوطني: «السائح الأوروبي أصبح يقضي 10 ليالٍ في مصر كمعدل، حيث يقضي السياح الأوروبيون ما يتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، والأهم من ذلك أن هناك سياحة مميزة في مدينة شرم الشيخ، السوق الإنجليزي فتح، وبدأت أسواق جديدة بالدخول إلى المدينة».