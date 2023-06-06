أستاذ اقتصاد: الدولة تتخذ خطوات لتعزيز الاستثمار وتحفيزه في ظل أزمة عالمية

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الـ22 تأتي في وقت ملح، تدفع فيه الدولة بكل جهودها لتعزيز الاستثمار وتحفيزه في ظل أزمة عالمية.

تهيئة بنية تحتية وتشريعية تزيل المعوقات

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «اكسترا نيوز»، أن مصر عملت خلال 8 سنوات على تهيئة بنية تحتية وتشريعية تزيل المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمر.

ولفت إلى أن الحكومة الآن بدأت ترصد المعوقات التي تواجه المستثمر وتعمل على إزالتها، وترجمة هذا الرصد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أنها محفزة جدا للاستثمار وستزيل لبسا كبيرا كان يعاني منه المستثمر المحلي والأجنبي، وسيكون لها دور الفترة المقبلة لتسييل حالة من الجمود في تنشيط الاستثمار.

وصول القرارات إلى مؤدي الخدمة

وذكر أن المهم الآن هو وصول القرارات إلى مؤدي الخدمة لأن هذه الفجوة بين قرارات الحكومة وموظف الشباك هي البيروقراطية التي كنا نعاني منها، ونحن الآن في الطريق لتطبيق فكرة الشباك الواحد، والرخصة الذهبية محفزة جدا للاستثمارات بصفة عامة.