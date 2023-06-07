تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ6 فنانين.. «شلل وعمليات جراحية»

أزمات صحية يمر بها 6 من نجوم الفن، حيث تعرضوا لوعكات صحية أجروا على أثرها عددا من العمليات الجراحية، وإصابة أحدهم بشلل نصفي.

«الوطن» ترصد تفاصيل الحالة الصحية لـ6 من نجوم الفن، كما يلي:

الفنان حسام داغر يخرج من المستشفى

وجّه الفنان حسام داغر رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى؛ وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: «الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا في الأزمة الصحية اللي مريت بها اليومين اللي فاتوا ولولا فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه بشكر فريق الأطباء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت إشراف الدكتور أحمد سمير نائب مدير المستشفى، وبشكر الدكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».

وأضاف داغر: «حابب أشكر وأطمن كل الناس اللي كلموني واطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت وبحاول أرد على كل اللي بعتلي أو اطمن عليا واحد واحد لأن كلمه شكرا قليلة حقيقي على اللي حسيت به من حب واهتمام كبير مالي قلوبكم ودعوات الناس الكتير ليا بالشفاء هي اللي سرعت علاجي وعجلت بشفائي.. الحمدلله على كل شيء».

لقاء سويدان تجري عملية جراحة

أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ فترة، وكشفت تطورات حالتها الصحية لـ«الوطن»، مؤكدة أنها بخير في الوقت الحالي، إذ أن العملية التي أجرتها تمت بنجاح، ووجهت الشكر للجمهور.

طارق عبدالعزيز يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

طارق عبد العزيز تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجأة، خلال الأيام القليلة الماضية، استدعى لعمله قسطرة، وتركيب دعامات في القلب، لكنه خرج من المستشفى، وقرر استكمال العلاج بالمنزل، وحرص على شكر الأطباء عبر حسابه بـ«فيسبوك»، وكذلك الفنان محمد رياض، الذي وقف بجانبه طوال فترة مرضه.

محمد مهران يجري عملية جراحية

أما الفنان محمد مهران، أجرى عملية جراحية أول أمس «الاثنين»، وتمت العملية بنجاح، ويخضع الآن لاستكمال العلاج في المستشفى.

أحمد إبراهيم يجري جلسات علاج طبيعي

كشف الفنان أحمد إبراهيم تطورات حالته الصحية، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنه تحسن خلال اليومين الماضيين، وهو يجري الآن جلسات علاج طبيعي، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن، مطالبا الجمهور بالدعاء له أن يعبر هذه الأزمة بالسلامة.

وكان الفنان أحمد إبراهيم قد أصيب بجلطة في المخ خلال الفترة القليلة الماضية، أدت إلى إصابته بشلل نصفي، واحتجازه بأحد المستشفيات في دولة الإمارات.

أشرف مصيلحي يجري عملية جراحية

لا يزال الفنان أشرف مصيلحي يخضع للعلاج في منزله، بعدما خرج من المستشفى منذ أيام، إثر إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الدخول إلى العناية المركزة.

وكشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصيلحي، عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق، حيث أنه أصيب منذ فترة بالتهاب في الدم، نتيجة الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، حسبما قالت زوجته المخرجة منال الصيفي، لـ«الوطن»، ما تسبب في نقله إلى المستشفى .