9 معلومات عن موجة عدم استقرار الأحوال الجوية.. رياح وأمطار وارتفاع الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

أبرز المعلومات عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نرصدها لكم كما يلي:

1- منخفض خماسيني سيضرب البلاد اليوم الأربعاء، بمناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد، ويجلب كتلا هوائية مرتفعة الحرارة، ما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار الجوي.

2- ترتفع درجات الحرارة في القاهرة لتسجل 35 درجة، و44 درجة في الصعيد، وتصل ذروة الموجة يوم الخميس، لتشهد الأجواء مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة، تتراوح بين 38 و39 درجة بالقاهرة.

3- المنخفض يكون الأربعاء على أقصى غرب البلاد، وسيواصل تقدمه للداخل صباح الخميس، في معظم محافظات الشمال والقاهرة وشمال الصعيد مصحوبًا بتدني في الرؤية الأفقية.

4- يوم الخميس سيشهد ذروة الحالة الجوية، خاصة من أوقات الظهيرة وحتى المساء، وستتعرض شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والصحراء الغربي لتدني الرؤية الأفقية، خاصة في الأماكن المفتوحة، وستظل الحالة الجوية مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

5- يبدأ تحسن الطقس تدريجيا ليعود إلى الاستقرار كليا صباح السبت.

6- هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، ونشاط الرياح في مناطق متفرقة من البلاد.

7- هطول أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل إلى القاهرة، موضحة أن الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.

8- تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي.

9- اليوم الأربعاء هو بداية شهر بؤونة في الشهور القبطية وهو من أكثر شهور السنة حرارة، وفيه تبدأ الشمس الظاهرية الميل نحو الشمال، لتعلن عن البداية التدريجية للصيف المناخي الذي يبدأ فلكياً في 22 يونيو من كل عام.