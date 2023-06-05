عاجل.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-6-2023 في الأسواق والمحلات

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-6-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا، في ظل اتجاه المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ونتيجة وفرة المعروض أيضًا، بحسب ما ذكر حسين سعيد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-6-2023 في الأسواق والمحلات، جاءت الفراخ الساسو في أرض المزرعة بين 78 جنيهًا و77 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وعن أسعار الدواجن البيضاء اليوم، تتراوح بين 67 جنيهًا و68 جنيهًا، في أرض المزرعة وتصل إلى المستهلك تقريبًا بين 75 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن.

أسعار مشتقات الدواجن

وأسعار الفراخ البانيه تتراوح بين 160 و170 جنيهاً للكيلو، و كيلو الشيش طاووق بين 150 و160 جنيهًا، للمستهلك، وفقا لسعيد.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 5-6-2023، بالنسبة للكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، والهجين بين 7.5 جنيه و8.5 جنيه، وكتكوت روزي بيور بين 8 و9 جنيهات، والكتكوت ساسو بيور بين 10.5 و11.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 9.5 و10.5 جنيه.