لو أنت مسافر.. خطوات تحرير توكيل إدارة سيارة والبيانات المطلوبة

تتيح منصة بوابة مصر الرقمية تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بـ«المركبات»، ومن بينها تحرير توكيل إدارة سيارة والتي يلجأ إليها البعض، خاصة المسافرين إلى الخارج، إذ يتركون سياراتهم لأحد أقاربهم حتى يستخدمها بدلًا منهم وهو ما يتطلب عمل توكيل إدارة سيارة.

خطوات تحرير توكيل إدارة سيارة

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات تحرير توكيل إدارة سيارة عبر منصة بوابة مصر الرقمية بطريقة سهلة ومبسطة.

وتتمثل أولى تلك الخطوات لتحرير توكيل إدارة سيارة عن طريق الدخول على منصة بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط، وتسجيل الدخول على الموقع وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب بطريقة مبسطة عن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة بك منها الاسم بالكامل وبطاقة الرقم القومي واسم المصنع، واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، وتعيين كلمة سر خاصة بالدخول إلى الحساب، وتسجيل الدخول.

والخطوة الثانية من خلال الضغط على أيقونة «مركباتي» وبعدها ستظهر لك الخدمات المتعلقة بالسيارات وإصدار التراخيص، تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة «تحرير توكيل إدارة مركبة»، وبعدها تدخل بعض البيانات من بينها رقم لوحة السيارة ونوع الترخيص، أسم المحافظة ووحدة الترخيص ورقمي الماتور والشاسية، ورقم شهادة براءة الذمة وتاريخ انتهائها.

كما تدخل بيانات التوكيل واختيار الخدمات التي يتيحها توكيل الإدارة للموكل مثل حق القيادة واستخراج الرخص والتعامل وحدات المرور والتعامل مع التأمينات والضرائب.

كما تدخل بيانات الطرف الأول وهي الاسم وبطاقة الرقم القومي والعنوان بالتفاصيل، وبيانات الطرف الثاني وهي الاسم ورقم المصنع وإدخال العنوان بالتفصيل.

كيفية تعديل أو حذف البيانات

كما يمكنك تعديل أو حذف البيانات التي أدخلتها قبل الضغط على أيقونة «التالي»، وتكتب بعد ذلك البيانات الخاصة باستلام التوكيل من خلال اختيار اسم المحافظة ومكتب التوثيق التابع له إجراءات التوكيل.

ويتمّ بعد ذلك تحديد موعد استلام التوكيل من مكتب التوثيق الذي اخترته في الخطوة السابقة.

وفي الخطوة الأخيرة، تحدد طريقة سداد رسوم الخدمة من خلال السداد عبر البطاقات الائتمانية أو من خلال شبكة شركات التحصيل الإلكترونية مثل: «أمان وفوري ومصاري وميزة».