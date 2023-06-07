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مواعيد ومحطات وقوف قطار 1936/1935 على خط «مرسى مطروح - القاهرة»

كتب:

كريم روماني
11:22 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

حددت هيئة السكة الحديد، محطات ومواعيد وقوف قطار رقم 1935/1936 ثالثة مكيفة على خط «مرسى مطروح - القاهرة»، موضحة أنّ القطار يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:00 صباحا، ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

مواعيد ومحطات وقوف قطار 1935 – 1936 ثالثة مكيفة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد ومحطات وقوف قطار 1935 – 1936 ثالثة مكيفة، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكة الحديد في تقرير لها:

- يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22:00.

- يصل إلى محطة الضبعة الساعة 23:21 ويتحرك منها الساعة 23:24.

- يصل إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 23:55 ويتحرك منها الساعة 23:57.

- يصل إلى محطة العلمين الساعة 00:20 ويتحرك منها الساعة 00:22.

- يصل إلى محطة الحمام الساعة 1:00 ويتحرك منها الساعة 1:02.

- يمر على محطة برج العرب الساعة 1:30.

- يصل إلى محطة محرم بك الساعة 2:15 ويتحرك منها الساعة 2:20.

- يمر على محطة أبيس الساعة 2:35.

- يصل إلى محطة دمنهور الساعة 3:06 ويتحرك منها الساعة 3:11.

- يمر على محطة إيتاي البارود الساعة 3:25.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 3:50 ويتحرك منها الساعة 3:55.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 4:22 ويتحرك منها الساعة 4:25.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:00.

مواعد تشغيل قطار رقم 1935/1936

أكدت هيئة السكة الحديد، أنّه من المقرر تشغيل قطار رقم 1935/1936 ثالثة مكيفة على خط «مرسى مطروح - القاهرة»، اعتبارا من السبت المقبل، لافتة إلى استمرار أعمال تطوير منظومة النقل.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.