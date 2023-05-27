أستاذ اقتصاد: معدل التضخم في أمريكا وصل إلى أكثر من 9%

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن العالم خلال السنوات الأخيرة تعرض لضغوط اقتصادية كبيرة بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات سلاسل الامداد ومعدلات تضخم لم تحدث من قبل، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في أمريكا في 2009 كان بالسالب أي أن هناك انخفاض في الأسعار، واليابان كانت تعاني من انخفاض من التضخم بصورة مزمنة.

معدل تضخم كبير في الولايات المتحدة

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن معدل التضخم الآن في أمريكا وصل إلى أكثر من 9%، وهذا المعدل الغير مسبوق، خلاف انهيار الكثير من المنشآات الاقتصادية في الولايات المتحدة وسويسرا، مشيرًا إلى أن خسائر 3 بنوك فقط تقدر بـ650 مليار دولار، وأحد هذه البنوك كان يحتل المرتبة الـ16 عالميا.

الولايات المتحدة صاحبة أكبر معدل ديون في العالم

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر معدل ديون في العالم بحجم يقدر بـ31.4 ترليون دولار، وهذا الرقم مخيف ومرعب ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن للعالم أجمع، مشيرًا إلى ان الدين الأمريكي في 2017 كان 20 ترليون، وزاد خلال سنوات قليلة بقيمة 11 ترليون دولار، لأسباب عديدة ، لعل أهمها أزمة كورونا.

ولفت إلى ان أزمة كورونا كلفت الحكومة الأمريكية ما يقدر بـ5.5 ترليون دولار، خلاف أن دعم البنوك كملف الحكومة الأمريكية في هذا الوقت ترليون دولار، كما أن الحرب الأوكرانية كلف الحكومة ما لا يقل عن 85 مليار دولار.

وأشار إلى أن نصيب كل فرد في أمريكا من الدين يقدر بـ95 ألف دولار، مشيرًا إلى ان الدين الامريكي يمثل أكثر من 11% من اجمالي الدين في العالم الذي يقدر بـ303 ترليون دولار.