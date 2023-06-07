مصرع طفل غرقًا في بيارة مزرعة بوادي الملاك بالإسماعيلية

لقي طفل 11 عامًا، مصرعه اليوم الأربعاء في الإسماعيلية، جراء سقوطه في بيارة مياه خاصة بأرض زراعية في منطقة وادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد سقوط طفل في بيارة صرف زراعي بمنطقة جمعية القليوبية في وادي الملاك بدائرة مركز التل الكبير وانتقال قوات الشرطة لمكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

ونجحت جهود الأهالي وقوات الشرطة في استخراج جثمان الطفل ويدعى «طارق محمد فضل» 11 سنة مقيم بمحافظة بنى سويف، ويعمل داخل المزرعة، فيما تم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال ضباط المباحث الجنائية بمركز التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد إلى مكان الواقعة وفحصها للتأكد من عدم وجود أي شبهة في الواقعة.

مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية

وفي واقعة أخرى، تعرض طفل في عمر 16 عام أمس للغرق في ترعة الإسماعيلية بنطاق قرية نفيشة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، ونجح رجال الإنقاذ النهري في استخراجه بعد ساعتين من البحث.

وقالت المصادر، إن الطفل المتوفى يدعى «حسين محمود مصطفى»، 16 سنة، مقيم في قرية «أبوعطوة»، نقلته سيارة إسعاف الإسماعيلية إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية؛ لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان