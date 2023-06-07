تفاصيل يوم توظيفي مفتوح للشباب.. يقبل طلبة وبدون مؤهل

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن اليوم المفتوع للتوظيف لشركة جملة ماركت.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزراة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة والتي يمكن التقديم عليها في اليوم المفتوح للتوظيف لشركة جملة ماركت.

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

مساعد كاشير

مشرف

خدمة عملاء

بيع مباشر

مسئول مخازن

شيفات

موظف أمن

جزار بلدي

خدمات عامة

صيانة (سباك - حداد - كهرباء - تبريد وتكييف)

مميزات الحصول على الوظائف

مرتبات مجزية

فرص للترقي

تأمين اجتماعي

تأمين على الحياة

شروط التقديم على الوظائف

مؤهلات عليا

مؤهلات متوسطة

طلبة

دون مؤهل لعمال الخدمات

موقف واضح من التجنيد للخريجين

موعد ومكان التنفيذ يبدأ من يوم الأحد الموافق 11 يونيو إلى الأربعاء 14 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على اليوم التوظيفي المفتوح الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، يمكن ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والحضور مباشرة في العنوان التالي شارع ترعة الجبل حدائق الزيتون فرع جملة ماركت بجوار الفرجاني، أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر.