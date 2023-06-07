أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا.. رياح مثيرة للأتربة وارتفاع في الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تقلبات الطقس غدا، إذ تضرب البلاد بعض الظواهر الجوية، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ويسود غدا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، ويكون حارا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء، فيما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

ظواهر جوية متوقعة غدا

ومن المتوقع أن تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وحذر خبراء الأرصاد، المواطنين من الخروج من المنزل أو القيادة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

كما تتكاثر السحب الممطرة بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد خفيفة للقاهرة الكبرى والوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 38 - 29

- العاصمة الإدارية 38 - 29

- أكتوبر 39 - 28

- بنها 38 - 29

- دمنهور 37 - 29

- وادي النطرون 39 - 28

- كفر الشيخ 37 - 28

- المنصورة 38 - 29

- الزقازيق 39 - 30

- شبين الكوم 38 - 29

- طنطا 37 - 26

- دمياط 38 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 37 - 25

- السويس 36 - 24

- العريش 30 - 25

- رفح 30 - 24

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 37 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 41 - 30

- الإسكندرية 34 - 23

- العلمين الجديدة 33 - 22

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 40 - 29

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 38 - 28

- بني سويف 39 - 29

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 44 - 29

- الأقصر 46 - 30

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31