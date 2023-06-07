خسائر جديدة للذهب خلال التعاملات المسائية.. كم يبلغ سعر عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023 في الصاغة، خلال التعاملات المسائية، بقيمة 15 جنيهًا عن منتصف التعاملات، لجرام الذهب عيار 21، ليصبح الآن 2335 جنيهًا، وانخفاض 17 جنيهًا لعيار 24 الأكثر نقاءً.

وعن سعر الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة، خلال التعاملات المسائية، بالنسبة للأعيرة والجنيه الذهب نرصدها في السطور التالية بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب لعيار 24

وجاء سعر جرام الذهب لعيار 24، الأكثر نقاءً، بـ 2669 جنيهًا بدلا من 2686 في منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب لعيار 18

وسجل سعر جرام الذهب لعيار 18 خلال التعاملات المسائية 2001 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14بـ 1557 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ 1334 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب بـ18680 جنيها، للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1948 دولارًا أمريكيًا.