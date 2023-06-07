تامر محسن يستعيد ذكرياته مع مسلسل بدون ذكر أسماء: «مكنتش مبسوط»

استعاد المخرج تامر محسن، ذكرياته مع مسلسل «بدون ذكر أسماء»، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على عرضه التليفزيوني الأول، خاصة وأنّه يعد أول عمل درامي له في مسيرته الفنية، قائلًا: «النجاح اللحظي جميل، لكن الأجمل إن العمل الفني يعيش في ذاكرة جمهوره».

وكتب تامر محسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مؤخرًا انتبهت لعدد كبير من البوستات عن مسلسل بدون ذكر أسماء واكتشفت إنها بمناسبة مرور عشر سنوات على عرض المسلسل.. المدهش ليا كان عدد الشير والتعليقات الجميلة اللي اتكتبت عن المسلسل. واللي فكرتني بحوار دار بيني وبين الأستاذ وحيد أثناء أول عرض في رمضان».

وكشف تامر محسن، عن طبيعة الحوار الذي دار بينه وبين وحيد حامد، قائلًا: «سألني.. مبسوط؟ رديت إني كنت أتمنى يكون العرض بشكل أفضل من كده علشان المسلسل يتشاف، (طبعًا كنت حابب إني أكون قد مسؤولية إخراج عمل عليه اسم وحيد حامد) لكن أستاذ وحيد كان شايف إننا عملنا مسلسل هيعيش، وإن قيمته أهم من النجاح اللحظي.. قال لي هتشوف المسلسل ده مع الوقت هيعمل إيه».

وأضاف «بصراحة ما اقتنعتش.. فهمت إنه بيواسيني برقة ولباقة.. طبعًا كنت أتمنى نجاح كبير في أول مسلسل ليا بمنطق (احييني النهاردة وموتني بكرة) بس مع مرور الوقت اكتشفت إن أستاذي صاحب الرؤية الثاقبة دومًا؛ كان شايف اللي أنا وقتها ماكنتش شايفه.. أنت كنت صح يا أستاذ وحيد، أكيد».

مسلسل بدون ذكر أسماء، من بطولة روبي، وحورية فرغلي، وأحمد الفيشاوي، ومحمد فراج، وفريدة سيف النصر، وعبد العزيز مخيون، وشيرين رضا وآخرين.