مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: رواد الأعمال لديهم أفكار قابلة للتنفيذ

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهيئة العامة للاستثمار من أكثر الجهات التي كانت تعمل على ملف ريادة الاستثمار.

الحوار الوطني فرصة للجلوس مع رواد الأعمال

وأضاف «فتحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الحوار الوطني فرصة للجلوس مع آلاف الشباب من رواد الأعمال، والذين لديهم أفكار قابلة للتنفيذ، وتحتاج من المُشرّعين والمنفذين اتخاذ قرارات صارمة لحل مشكلاتهم.

عدم نجاح مشروع «شارع 306» في بعض المحافظات

وأشار مقرر اللجنة إلى أن هناك شباباً يعملون على عربات طعام متنقلة، وحققوا إنجازات طيبة على مدار سنوات ماضية، وخلال مقابلاتهم في الجلسات التمهيدية قالوا إن مشروع «شارع 306» نجح في محافظات ولم ينجح في أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث أسباب هذا الفشل.