عاجل.. تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس.. بكم عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 8-6-2023 في الصاغة، تراجعا خلال بداية التعاملات، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2335 جنيهًا، بحسب بورصة المعدن الأصفر، وما أعلنته الشعبة في الغرفة التجارية، بعد أن سجل 2350 في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وجاء سعر الذهب اليوم الخميس 8-6-2023 في الصاغة، بالنسبة للأعيرة من 24 و18 و14 و12 والجنيه الذهب كما يلي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً 2669 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة بـ2001 جنيه، وجرام عيار 14 بـ1557 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ 1334 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم 8-6-2023 في الصاغة، بـ18680 جنيها، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، بالنسبة للأونصة سجلت 1948 دولارًا أمريكيًا.

ونصح عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عبر «الوطن»، أن الشخص الذي يمتلك فائضا من المال، يعمل على شراء الذهب للاستثمار على المدى البعيد، وبشكل عام لا يفُضل بيع الذهب إلا عند الضرورة إذ أنه يعتبر الملاذ الآمن.