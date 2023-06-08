الطالبة آية من أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية: «قدوتي مجدي يعقوب»

علت أصوات الزغاريد منزل الطالبة آية عربي عقب إعلان نتيجة شهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وزينت الفرحة وجوه أفراد أسرتها كونها من العشرة الأوائل، إذ حصلت على المركز التاسع على مستوى المحافظة، مؤكدة أن سر تفوقها الاستعانة بالله وأخذ أمور دراستها ببساطة دون تعقيد مع العامل الأهم وهو النظام.

التقت «الوطن» الطالبة أية عربي السيد عبد العزيز، التي أعربت عن سعادتها كونها حققت حلمها وحلم والدها الراحل عنها منذ 3 سنوات، قائلة: «الحمد لله تعبت ونلت طعم النجاح، وحققت رغبة بابا الله يرحمه، ولسة هكمل لحد ما أحقق حلمي وحلمه وأكون طبيبة».

والدة الطالبة تعمل بتجارة الأخشاب بعد وفاة الوالد

توفى والد الطالبة وهي في الصف السادس الابتدائي، ولديها شقيقتان الأولى حاصلة على بكالوريوس تربية، والأخرى طالبة بالثانوية العامة، قائلة: «والدتي تولّت تجارة والدي وعلمتني المسؤولية، ما حرمتنيش من حاجة وسهلت لي كل أموري ونجحت بفضل ربنا ودعمها».

النظام والبساطة عنوان النجاح

«النظام والبساطة عنوان النجاح» شعار آية خلال الدراسة، موضحة أنها تذاكر دروسها يوميا دون تأجيل عمل اليوم إلى الغد، وكانت تأخذ الأمور ببساطة دون تعقيد أو تهويل للأمور فاستطاعت النجاح، هذا بالإضافة إلى استمتاعها بالوقت والتنفس من خلال ممارسة هواية القراءة في الأدب والتاريخ في أوقات فراغها، مختتمة حديثها بشكرها لوالدتها ومعلميها كونهم الداعم الأول لنجاحها، مؤكدة استكمالها الطريق في الثانوية العامة باتباع نفس الاجتهاد «نفسي أكون طبيبة أسنان، وأكون بنفس عبقرية الدكتور مجدي يعقوب».