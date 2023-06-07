محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة

تعلن محافظة الجيزة عن إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، غدا الخميس، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر ومجلس الأعمال اليمني، في نادي الصيد بالدقي، ويستمر على مدار يومين.

توفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المعرض يقام بمشاركة 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

المشروعات الصغيرة اليدوية

وأكد حرص المحافظة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.