غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري 15 مايو غدا.. اعرف التحويلات البديلة

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع كورنيش النيل، أسفل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات، لمدة يوم واحد فقط، يبدأ في الواحدة من صباح غد الجمعة.

غلق شارع كورنيش النيل لمدة يوم واحد

وذكرت المحافظة في بيان، منذ قليل، أن هذا الإجراء جاء في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد، والتي تشمل توسعة كوبري 15 مايو، ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار اليها، تحديدا أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حي العجوزة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تستلزم وقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر الخرساني، وذلك لمدة يوم واحد فقط، ابتداء من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 10 يونيو،على أن تكون الأعمال على مدار24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات للانتهاء خلال المواعيد المحددة، والتنسيق مع الجهات المنفذة، لإعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.

التحويلات المرورية البديلة

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من اتحويلات المرورية البديلة، نستعرضها خلال السطور التالية:

أولا: حركة المركبات في شارع كورنيش النيل، القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة، وترغب في السير اتجاه ميدان الكيت كات، تقوم بالدخول يسارا للاتجاه الآخر، القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء باتجاه نفق العجوزة، بعد تحويل اتجاه الحركة المروية داخل النفق، ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة، اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول في الجزيرة الوسطى، بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة، بمسافة مناسبة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومي.

ثانيا: استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات، ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي في شارع كورنيش النيل، بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات، تم استحداثها بالجزيرة الوسطىفي بشارع كورنيش النيل بالمنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافه مناسبة.

ثالثا: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات، وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة، تقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يمينا إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15مايو، ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف، الكائنة أسفل كوبري 15مايو للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو، ثم يمينا اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

وتشير محافظة الجيزة إلى أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.