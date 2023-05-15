سر تسمية كوبري ومدينة 15 مايو.. ماذا حدث في هذا اليوم؟

«تفتكر ليه 15 مايو يوم مهم فى تاريخ مصر وفيه كباري ومدن على اسمه؟».. سؤال طرحه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» منذ 7 سنوات في مثل هذا اليوم 15 من مايو 2016، بغرض إجراء استطلاع لقياس مدى معرفة المصريين بما يربط هذه الأماكن بهذا التاريخ، ولماذا 15 مايو تحديدا، والمفاجأة كانت آنذاك، نسبة 92% أجابوا بأنهم لا يعروفون سبب التسمية، فيما أجاب 3% بذكر حدث مختلف تماما عن السبب الرئيسي في هذا اليوم، بينما أجاب بشكل صحيح نسبة لا تتخطى 5%.

وفي هذا اليوم 15 من مايو كان واحد من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، وفقا لما قال الدكتور قاسم دسوقي أستاذ التاريخ، لافتًا إلى أن هذا التاريخ يرمز لثورة التصحيح التي قام بها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في 15 مايو 1971، والتي هدفت إلى إزاحة مراكز القوى.

15 مايو تاريخ مميز أطلق على كوبري ومدينة

وأضاف «دسوقي» لـ«الوطن»، أن ثورة التصحيح تعرف أيضا بأحداث 15 مايو 1971، وهو المصطلح الذي أطلق على عملية إحداث الرئيس الأسبق أنور السادات لتغييرات كبيرة في السلطة داخل مصر بعد إبعاد عدد كبير من القادة آنذاك.

وأشار أستاذ التاريخ، إلى أن الرئيس السادات أراد آنذاك إنهاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهود سابقة، ومن أبرز الشخصيات التي أبعدها آنذاك كان وزير الدفاع محمد فوزي ووزير الداخلية شعراوي جمعة.

وأكد أن السادات في ثورة التصحيح حاصر عدد كبير منهم، بعدما كشف مخططهم بمحاولة عدم معاونته، وألقى القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقد استعان في ذلك بعدة أشخاص أهمهم الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري وقتها.

15 مايو

وتابع أن تاريخ بناء كوبري 15 مايو يعود لعام 1982، واكتمل البناء فى عام 2001 واتصل بكوبرى 6 أكتوبر، بينما مدينة 15 مايو فتم تأسيسها عام 1978 بقرار جمهوري، ضمن عدة مدن أخرى مثل مدينة السادات ومدينة 6 أكتوبر.