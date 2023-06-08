3 بدائل للثانوية العامة 2023 في المحافظات.. توفر راتبا شهريا يصل لـ700جنيه

يرغب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في الالتحاق بمدارس بديلة للثانوية العامة، ومعرفة مميزاتها لإختيار الأنسب وفقا للمجموع والتوزيع الجغرافي، والمميزات التي تتيحها كل مدرسة، إذ تشترط بعض منها اجتياز الاختبارات الرياضية والطبية والقدرات، والإقامة بالنطاق الجغرافي للمدرسة.

بدائل الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

بدائل الثانوية العامة 2023 بالمحافظات بعد الشهادة الإعدادية بعضها يوفر راتبا شهريا، أو إقامة للطلاب فضلا عن وجود فرص عمل فورية التخرج منها، لذا ننشر أبرز المعلومات عن بدائل الثانوية العامة 2023 بالمحافظات.

مدرسة ماي واي

تعتمد مدرسة ماي واي الثانوية الفنية نظام التعليم والتدريب المزدوج، بدراسة نظرية تمثل نسبة 25% بما يعادل يومين في الأسبوع فقط، بينما يقضى الطالب 75% وهي 4 أيام دراسية بالتدريب العملي، ويحصل الطالب خلال الدراسة على راتب شهري طوال فترة تدريبه، التي تستمر 12 شهرا، وتضم المدرسة 4 أقسام هي تكنولوجيا الاتصالات وقسم تكنولوجيا الإلكترونيات وقسم تكنولوجيا الكهرباء والقسم الأخير تكنولوجيا المعلومات والحاسب، ويجرى التقديم إليها بمقر المدرسة بمدينة العبور.

مدرسة غبور

يدرس الطلاب بمجموعة مدارس غبور المختلفة كل ما هو متعلق بصناعة وصيانة السيارات، والدرسة بها باللغة العربية الإنجليزية فضلا عن بعض المناهج العامة باللغة الألمانية وتدمج بين الدراسة النظرية والعملية داخل فصول وورش ومعامل المدرسة، ويحصل الطالب خلال الدراسة بها، وتستمر 3 سنوات على مكافآت مادية خلال فترات التدريب العملي، وتوفر وسائل انتقال من وإلى المدرسة بمراكز التجمع، فضلا عن توفير فرص عمل بمصانع وورش المؤسسة الشريكة للخريجين.

مدرسة الذهب والمجوهرات

مدرسة الذهب والمجوهرات هي مدرسة فريدة بمصر، وتخدم محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والقاهرة، وتتخصص بصناعة الذهب والحلي بوسائل حديثة لتخرج صناع وعاملين مهرة، وتوفر عدة مميزات لطلابها منها أنها مجانية، ويحصل الطالب أو الطالبة بها على راتب يصل حتى 700 جنيه خلال الدراسة، نظير التدريب العملي في ورش شركات المجوهرات، فضلا عن وجبات التغذية والنقل من المدرسة لأماكن التدريب مجانا وتوفير زي مدرسي.