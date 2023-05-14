خطوات معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد مايو 2023

يبحث مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو الجاري 2023.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مايو 2023 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون على مستوى جميع فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوي المحافظات؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مايو 2023 برقم عداد الكهرباء، وهي كالتالي

الخطوة الأولى

تجرى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الرابط التالي «https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/».

الخطوة الثانية

وتتم من خلال الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة

وتتم من خلال الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة

تتم من خلال كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها «العنوان بالكامل - المحافظة» التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة

وهي تتم من خلال تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الخطوة السادسة

تتم من خلال كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة

وهي تتم من خلال الضغط على زر الاستعلام.

مميزات العداد مسبوق الدفع

وقالت الشركة القابضة للكهرباء، إن العداد مسبوق الدفع يوجد بة لمبة تحذيرية تساعدك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي، إضافة إلى أنه يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد، ويمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بقيمة 45 جنيها، وفي الإجازات والعطلات الرسمية إذا نفذ الرصيد بالعداد يظل متصلًا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.