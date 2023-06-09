تامر هجرس: لا أحصل على حقي بدراعي عشان مش بحب وجع الدماغ (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس، إنه يتبع نهجًا في حياته يقوم على مسامحة الآخرين، وعدم افتعال المشاكل مع أحد، فضلًا عن احترامه وحبه لكل من حوله، خصوصًا أنه من النوع الذي يفضّل عدم الدخول في معارك لن تفيده في شيء، وذلك حسب تصريحاته لـ«تليفزيون الوطن».

تامر هجرس: أنا أحب جميع الناس

وحول إمكانية رفضه عمل ما لعدم وجود توافق بينه وبطل هذا العمل، قال تامر هجرس : «ممكن أعمل كده، ولكن أنا في حياتي لا يوجد شخص لا أحبه، حتى لو في ناس يعتبروا أنفسهم أعداء لي، أنا أحبهم كذلك».

يتبع سياسة السماح والغفران

واستطرد: «أحاول دائمًا أن أكون مسامحًا في حياتي عمومًا، وألا أدخل في أي معارك لأنِ لا أحتاج لذلك، مش عايز مشاكل في حياتي سواء كانت صغيرة أوكبيرة، مش بحب وجع الدماغ، وأؤمن بأن ربنا غفور رحيم والمسامحة أهم شيء ونتعلم من ذلك في حياتنا.»

وعن محاولته في صغره الحصول على «حقه بدراعك» أوضح بقوله: «أشعر دائمًا بأن الحق سيعود بحب الناس وحب الله، مؤمن جدًا بذلك، ممكن أحارب لدرجة معينة خصوصًا عندما يكون هذا الحق يخص بناتي أوزوجتي أو أختي أوأمي، ممكن أحارب عشانهم لكن في نفس الوقت أخبرهم بأن هذا الحق راجع راجع، سواء في الدنيا خير وبركة أوحتى الآخرة».