شروط الالتحاق بمدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية.. إحدى بدائل الثانوية العامة

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى بدائل الثانوية بعد الحصول على الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، ويقبل عليها عدد كبير من الطلاب، خاصة أنها توفر فرص عمل للناجحين بعد انتهاء سنوات الدراسة بها.

ما هي مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية؟

ووصف بيان لمديرية التربية والتعليم بالسويس، المدرسة بأنها تعد الطريق الأسهل لكليتي الحاسب الآلي والمعلومات والهندسة، في أقسام الاتصالات وشبكات وكهرباء.

وقالت ريم أحمد مديرية المدرسة، إنّ مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في السويس، عبارة عن كيان رسمي حكومي، وشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشريك صناعي ممثلا في المصرية للاتصالات، وتم إنشاء المدرسة طبقا لمعايير الجودة العالمية، ونظام الدراسة بها 3 سنوات، والمناهج جميعها باللغة الإنجليزية، واليوم الدراسي يبدأ من السابعة ونصف صباحا حتى الثالثة ونصف عصرا.

عدد الطلاب بالمدرسة والمصروفات

وأضافت مديرة مدرسة we، خلال بيان على الصفحة الرسمية للمدرسة، أنّ المدرسة تقبل 200 طالب فقط سنويا، وقوام كل فصل 25 طالبا فقط، والدفعة الحالية تعد باكورة الدفع التي تم قبولها في المدرسة، لافتة إلى أن مصروفات الدراسة بها 200 جنيه فقط، كما يتم تعيين الأوائل بعد تخرجهم في المدرسة.

وتابعت أن الطلاب يدرسون في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، المواد التكنولوجية، ويتخصص إما في الاتصالات أو IT، وتتميز المدرسة بالانضباط، ودرجات للسلوك، ويتم تعيين الطلاب الأوائل في المصرية للاتصالات .

شروط القبول في المدرسة

وتضع المدرسة مجموعة من الشروط لقبول، منها قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع لا يقل عن 250 درجة، ولابد أنّ يجتاز الطالب اختبار حاسب آلي ولغة إنجليزية، وكذلك مقابلة شخصية له ولولي الأمر.

زي خاص بالمدرسة

في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، يتسلم الطالب الزي الصيفي والشتوي من المدرسة، وكذلك السيفتي وجميع المتعلقات، ويهدف المدرسة الى تخريج طالب ماهر علميا، ومنضبط أخلاقيا حسب معايير الجودة، التي يهدف إليها الشريك الصناعي تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم.