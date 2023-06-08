عضو بـ«النواب»: مصر حققت إنجازات ضخمة في السلم والأمن خلال رئاسة «الكوميسا»

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وأنها قدمت ولا تزال مجهودات ضخمة في سبيل الارتقاء بالقارة والنهوض بها لمواجهة مختلف التحديات.

وشددت على أن مصر خلال رئاستها للكوميسا طيلة العامين الماضيين، قدمت إسهامات مهمة في مجال السلم والأمن، وشددت على ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.

ونوهت النائبة ولاء التمامي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، باستعرض الرئيس السيسي، أبرز الإنجازات التى تمت خلال فترة رئاسة مصر للكوميسا، على مدار العامين الماضيين سواء في النواحي الاقتصادية والتنموية أو في نواحي السلم والأمن الافريقي.

مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها، وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة، والعمل على حث الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجاري، وزيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا» لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022.

مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي

ولفتت إلى قيام مصر، بتقديم مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بـ«الكوميسا» 2017 – 2026 والهادفة إلى تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول.

واختتمت أن علاقات مصر الأفريقية تتقدم في كل المجالات، ورئاسة مصر للكوميسا، حققت نجاحات وإنجازات ضخمة انطلاقا من إيمان مصر بضرورة الانطلاق بعلاقات مصر الأفريقية.