باحث شرعي عبر قناة الناس: الأمانة أم القيم والأخلاق (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن صفة الأمانة وقيمة الأمانة من أعظم القيم، لدرجة أن بعض العلماء قالوا إن الأمانة هي أم القيم والأخلاق.

أهمية الأمانة في حياة الإنسان

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن الأخلاق إذا لم تكن محلاة بالأمانة فلا قيمة لهذه الأخلاق، يعني الإنسان إذا تحلى بأي صفات ستجد أن الأمانة هي التي دفعته إلى هذه الصفة الدينية.

وأشار إلى أن الإنسان يرى أن الأمانة أن يقوم بالكلام مثلما سمعه وألا يزيده شيء عليه، لأنه من الأمانة نقل الكلام الذي سمعه كما هو.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.