باحث شرعي عبر قناة الناس: الأمانة مجموعة قيم تنبع من مسؤولية فردية ومجتمعية

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأمانة هي الأساس الذي تتأسس عليه القيم، ولذلك بعض العلماء يقولون إن الأمانة هي مجموعة قيم تنبع من المسؤولية سواء الفردية أو المجتمعية.

أمانة المجتمع نابعة من أمانة الفرد

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن أمانة المجتمع نابعة من أمانة الفرد، وعلى كل شخص أن يؤدي الأمانة الذي كلفه الله بها في الحياة، سواء كانت أمانة خلقية لنفسه أو أمانة في بيته أو التعامل مع الناس في التجارة أو البيع أو الشراء، والأمانة في ما يؤدي من معلومات وما يتكلم به من كلام.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.