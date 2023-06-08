إصابة خمسيني بتسمم إثر تناول حبة حفظ الغلال السامة بالخطأ بالفيوم

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر، بحالة تسمم حادة، جراء تناول حبة الغلة السامة عن طريق الخطأ، أثناء تخزين الأقماح في المنزل، حيث فوجئت أسرته بإصابته بإعياء شديد، وشكواه من آلام بالبطن وظهور بعض الرغاوى من فمه، فاستغاثوا بالإسعاف التي نقلته إلى مستشفى الفيوم العام على الفور، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وإنقاذ حياته.

وعلى الفور قامت مستشفى الفيوم العام، بتحويل المصاب إلى مركز السموم بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم له، وإنقاذ حياته.

بلاغ بتسمم خمسيني

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الإسعاف، بتلقيهم استغاثة من أسرة لنقل مصاب بتسمم حاد إلى المستشفى، الذي جرى نقله في حالة تسمم شديدة إلى مستشفى الفيوم العام.

تناول حبة الغلة بالخطأ

وتبينّ أنّ المصاب يدعى ممدوح عبد التواب، 52 سنة، مصاب بتسمم حاد جراء تناول حبة الغلة عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتخزين القمح «الغلال»، الخاصة بالمنزل، إلا أنّه استغاث بأسرته فور شعوره بإعياء ونقلوه للمستشفى على الفور.

تحويله إلى معهد السموم

وجرى إيداع المصاب في مستشفى الفيوم العام، بينما جرى تحويله إلى معهد السموم بالقاهرة، لعدم استقرار حالته الطبية، وليلقى الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاج إليها حرصًا على حياته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.