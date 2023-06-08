7500 جنيه إيرادات 4 أفلام بدور العرض في يوم واحد

أرقام ضعيفة للغاية، حققتها 4 أفلام معروضة بالسينمات، إذ تُعاني من ضعف إقبال الجمهور عليها بشكلٍ كبير، ما جعلها مُهددة بالخروج من المنافسة ورفعها من دور العرض، لاسيما وأنه باق أيام قليلة على انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفرواي، في بيانٍ، عن حجم الإيرادات التي حققتها بعض الأفلام، في دور العرض أمس الأربعاء، موضحًا أنّ فيلم «19 ب» بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، والمطروح قبل أسبوع تقريبًا، حقق 3900 جنيه فقط.

وأضاف أنّ فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، شهد تراجعًا في الإيرادات أيضًا، إذ حقق 2.5 ألف جنيه فقط، أما «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا، حقق 771 جنيهًا، فيما جاء «ساعة إجابة» بالمركز الأخير، بإجمالي 275 جنيهًا فقط.

طرح فيلم بيت الروبي يوم 21 يونيو

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض، اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري، فيلم «بيت روبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.