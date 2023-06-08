«تعليم الوادي الجديد»: لا شكاوى في آخر أيام الامتحانات للدبلومات الفنية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز عطية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اختتام أعمال الامتحانات التحريرية شهادة الدبلومات الفنية اليوم سواء «الصناعي - التجاري والزراعي»، على أن تستأنف الامتحانات العملية على دفعات مقسمة لكلا من التعليم الزراعي والصناعي.

تعليم الوادي: امتحانات الدبلومات الفنية بدون شكوى

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ في جميع لجان المحافظة ودون مشكلات أو تجاوزات، لافتاً إلى المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية المختلفة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

تذليل المعوقات سر نجاح امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على المجهودات المبذولة من الجميع من أجل إنجاح العمل وتذليل كافة المعوقات إن وجدت بالإضافة إلى توفير الجو الآمن حتى تسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل من التعليم الفني وأعضاء غرف العمليات ومديرية الأمن وقطاع الصحة والوحدات المحلية وجميع المنوطين لمجهوداته المبذولة والتكاتف والتعاون من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.