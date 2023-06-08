طفل يتلو سورة «الانفطار» بصوت عذب على الهواء عبر قناة الناس (فيديو)

عرضت قناة الناس، تلاوة خاشعة لطفل يدعى «محمد»، لآيات من سورة «الانفطار»، خلال مداخلة على الهواء مباشرة ببرنامج «مع التلاوة»، اليوم الخميس.

الشيخ أحمد تميم المراغي: القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة

وأشاد الشيخ أحمد تميم المراغي ببرنامج «مع التلاوة»، بالتلاوة الرائعة للطفل، قائلا: «بارك الله فيك يا محمد، وبارك الله في أهل القرآن أجمعين، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب القرآن يتوج بتاج الوقار نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.