باحث شرعي عبر قناة الناس: القرآن حث على صفة الأمانة وأمرنا بها

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له».

حرص الرسول على الأمانة

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن ابن أنس عندما روى هذا الحديث في مسند أحمد، قال إن الرسول ما خطبنا إلا وقال هذه الكلمة.

وتابع: «الإنسان الذي ليس لديه أمانة، لا يستطيع أن يدعي بأنه مؤمن، والإنسان الذي يقول إنه مؤمن لازم يكون عنده أمانة، وكذلك الإنسان الذي ليس عنده عهد لا ديانة له ولا إيمان مرتفع له».

وأكد أن القرآن الكريم حث على هذه الصفة وجعلها من الأوامر، مستشهدا بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.