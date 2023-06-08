باحث شرعي عبر قناة الناس: التعامل مع الله في أداء العبادات يعتبر أمانة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التعامل مع الله وأداء الصلوات والعبادة أمانة، وحفاظ الإنسان على صحته ولا يتناول المخدرات أو المسكرات أمانة سيسأل عنها، وتعامل الزوجين معا ومع الناس كلها تعتبر أمانات سوف يُسأل الإنسان عنها.

نحتاج الأمانة ليعيش المجتمع آمنا

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، إن التعامل مع الناس في المجتمع فعندما يبيع شخص شيئاً ما ويوضح ما فيها من عيب أو وصفها بالضبط مطابقاً للواقع تعد أمانة.

وتابع: «نحتاج هذه الصفة حتى يعيش المجتمع على نحو آمن، وأول شخص مستفيد من الأمانة هو أنت، وإذا المجتمع كله أصبح أميناً، سيخرج الأولاد ونحن مطمئنون عليهم».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.