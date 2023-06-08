نزل للاستحمام.. مصرع طفل غرقا بترعة بالدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقا في الترعة داخل قرية طرانيس بمركز السنبلاوين بالدقهلية،جرفه التيار المائي خلال الاستحمام وهربا من الحرارة.

مصرع طفل غرقا بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطار من مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بوفاة طفل نتيجة غرقه في المياه بعد نزوله للاستحمام في قرية طرانيس العرب بمركز السنبلاوين بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.

نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين وفاة طفل نتيجة غرقه في ترعة بقرية طرانيس العرب بالسنبلاوين بالدقهلية، ويدعى معاذ وائل محمد أحمد صاحب الـ 15 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.