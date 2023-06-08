افتتاح معرض «صنع في دمياط» للأثاث بمدينة نصر.. تصميمات متنوعة وأسعار تنافسية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مشاركة الجهاز في تنظيم معرض دمياط للأثاث، بالتعاون مع محافظة دمياط، عبر عدة تنظيم دورات كل عام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصناعة الأثاث باعتباره من أهم الصناعات الوطنية التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

افتتاح معرض صنع في دمياط اليوم الخميس

جاء ذلك بمناسبة افتتاح معرض صنع في دمياط اليوم الخميس، بأرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 8 – 17 يونيو 2023.

وأشار «رحمي»، إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ ربع مليار جنيه خلال 9 سنوات لقطاع الأثاث وتجارة وتصنيع الموبيليا في دمياط لتمويل 5642 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، ونجح في توفير17 ألف فرصة عمل في نطاق المحافظة.

تنفيذ خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض «صنع في دمياط»، يتم تنظيمه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع

وقالت «عوض» إن المعرض يحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، ويتميز أيضا بأسعاره التنافسية، كما يتوفر به تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات التي تناسب الجميع من كل الأذواق المختلفة.