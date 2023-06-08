«البترول» : تكريم 74 من الحاصلين على الماجستير بأسيوط للتكرير

في اطار الاهتمام الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجيتها لتأهيل وصقل خبرات العنصر البشري، وفق أسس علمية وعملية سليمة، تم تكريم عدد من العاملين في شركات البترول، التابعة للوزارة، تقديراً لهم على جهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل بقطاع البترول.

تكريم 74 من الحاصلين على الماجستير

وكرمت شركة أسيوط لتكرير البترول عدداً من كوادرها من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، في حفل اقامته الشركة بمقرها بمحافظة أسيوط، بحضور الكيميائي ماجد الكردي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الاكاديمية ولفيف، من أعضاء هيئة التدريس.

وبحسب بيان لشركة أسيوط لتكرير البترول، فقد شهد الحفل تكريم أوائل الحاصلين على درجة الماجستير، وتسليم شهادات التخرج لجميع الخريجين البالغ عددهم 74 خريجاً من كوادر الشركة وإعلان منحهم درجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

مواصلة مسيرة التسلح بالعلم والمعرفة

وقد ألقى المشاركون في حفل التكريم كلمات موجهة للخريجين ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس الأكاديمية، وعميد الدراسات العليا، تحثهم على مواصلة مسيرة التسلح بالعلم والمعرفة والمهارات العملية والعملية، إيماناً بدورهم الهام في تنفيذ خطط وبرامج التطوير في الشركة، وفق استراتيجية الوزارة في هذا الشأن، وتشكرهم على ماحققوه خلال رحلة الدراسة العلمية، كما ألقى الخريجون كلمتهم خلال الحفل، وتبادلت شركة أسيوط والأكاديمية دروع التكريم.