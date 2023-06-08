«مصر تستطيع»: محمود جعفر عبقري الفيزياء المصري حديث الأوساط العلمية في العالم

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «معلومات عن عبقري الفيزياء المصري العالمي الدكتور محمود جعفر صاحب طفرة تكنولوجية».

أحد أهم الباحثين في مركز الأبحاث العالمي DESY

وجاء في التقرير: «الدكتور محمود جعفر، مصري من المنوفية، أحد أهم الباحثين في مركز الأبحاث العالمي DESY، خريج كلية العلوم جامعة المنوفية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في 2008، وحصل على الماجستير من المعهد المتحد للبحوث النووية في موسكو وجامعة المنوفية في 2012».

وأوضح التقرير أن عبقري الفيزياء المصري العالمي صاحب طفرة تكنولوجية هي حديث الأوساط العلمية في العالم بأسره، إذ إن له إسهامات بحثية لاستخدام الضوء في معالجة البيانات وتخزينها بصورة ضوئية وليست إلكترونية داخل شرائح صغيرة للغاية».

وأشار إلى أن هذا الأمر سيجعل سرعة معالجة البيانات تماثل سرعة الضوء 300.000 كم/ث، ويمكن للشريحة نقل كم لا حد له من المعلومات والبيانات دون تداخل أو اختراق، لتمثل ثورة علمية بالمقاييس كلها.

تطبيقات لا حصر لها في حياتنا العملية

وأفاد التقرير بأن مجلة «NATURE» أكبر الدوريات العلمية في العالم، قامت بنشر أبحاث الدكتور محمود جعفر، وسيكون للشريحة تطبيقات لا حصر لها في حياتنا العملية في مجالات الطاقة والأمن والتكنولوجيا والقياسات الدقيقة.