تعرف على أعلى 5 شهادات ادخار لمدة 5 سنوات بعائد تنافسي

يتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى الشهادات الادخارية في البنوك لمدة 5 سنوات، ويستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز وأعلى 5 شهادات للادخار في البنوك المصرية من حيث العائد.

تفاصيل أعلى 5 شهادات خماسية في البنوك المصرية

1- شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري

- شهادة التقدير لمدة 5 سنوات.

- عائد شهري ثابت.

- الفائدة: 16.5%

- الحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جنيه.

2- الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي

- الشهادة لمدة 5 سنوات.

- عائد ثابت.

- دورية صرف العائد: شهري.

العائد: 15.25%

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه

3- الشهادة الخماسية من بنك الإمارات دبي الوطني

الفائدة: 13.5%.

دورية الصرف شهري.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري الخماسية

4- الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

- الفائدة: 12.25%

- دورية الصرف: شهري.

- مده الشهادة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

5- الشهادة الخماسية من تلك الاستثمار العربي

الفائدة: 12.25%

دورية الصرف: شهرية

مدة الشهادة: 5 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه