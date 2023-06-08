تعرف على أعلى 5 شهادات ادخار لمدة 5 سنوات بعائد تنافسي
كتب:
مارينا رؤوف
08:40 م | الخميس 08 يونيو 2023
البنوك تطرح شهادات ادخار بعائدات تنافسية
يتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى الشهادات الادخارية في البنوك لمدة 5 سنوات، ويستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز وأعلى 5 شهادات للادخار في البنوك المصرية من حيث العائد.
تفاصيل أعلى 5 شهادات خماسية في البنوك المصرية
1- شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري
- شهادة التقدير لمدة 5 سنوات.
- عائد شهري ثابت.
- الفائدة: 16.5%
- الحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جنيه.
2- الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي
- الشهادة لمدة 5 سنوات.
- عائد ثابت.
- دورية صرف العائد: شهري.
العائد: 15.25%
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه
3- الشهادة الخماسية من بنك الإمارات دبي الوطني
الفائدة: 13.5%.
دورية الصرف شهري.
مدة الشهادة: 5 سنوات.
الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.
تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري الخماسية
4- الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري
- الفائدة: 12.25%
- دورية الصرف: شهري.
- مده الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
5- الشهادة الخماسية من تلك الاستثمار العربي
الفائدة: 12.25%
دورية الصرف: شهرية
مدة الشهادة: 5 سنوات
الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه