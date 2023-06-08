عضو بـ«الشيوخ»: توصيات الحوار الوطني لن تكون تعجيزية أو مجرد أحلام

قال النائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، إنّه يجري العمل بين المشاركين في الحوار الوطني على أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليست أحلاما أو أمورا تعجيزية.

المناقشات العامة والمداخلات في جلسات الحوار الوطني كانت إيجابية

وأضاف «الأحمر»، خلال حواره مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «المناقشات العامة والمداخلات في جلسات الحوار الوطني كانت إيجابية وصحية، وكل المشاركين يتفاءلون بالخير بخصوص مخرجات الحوار الوطني».

المناخ العام في الحوار الوطني صحي وإيجابي

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنّ المناخ العام صحي وإيجابي جدا: «نشكر كل القائمين على الحوار الوطني ومجهودهم الواضح، كما أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طرح مناقشة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وأرى أنها خطوة ممتازة، وهذا يدل على مدى تأثير الحوار الوطني ومدى اهتمام القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطني، وشيء إيجابي جدا أن نرى التوصيات تنفذ في الحال».