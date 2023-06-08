نائب محافظ القليوبية: «حياة كريمة» حسنت أوضاع المواطنين في القرى

رصد برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، تحسن أوضاع المستفيدين من حياة كريمة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

فجوة بين الهيكل الحكومي والأكاديمي

وقال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة : «هناك فجوة كبيرة في الهيكل الحكومي والأكاديمي، ولكن حظنا حلو أننا تدربنا على البرامج المحلية والقانون الإداري الذي اختصر على سنوات لنواب المحافظين، والاحتكاك المباشر مع المواطنين، وهذا توجيه من الرئيس السيسي للتعامل مع المواطنين مباشرة».

وتابع : «ملف حياة كريمة أول ملف عملت فيه في شبين القناطر والخصوص والخانكة مع بداية التكليف لنائب محافظ القليوبية، والمحافظة بها مشروعات منها شبكة طرق ومباني وتحسين حياة المواطنين في القرى والمراكز.. والمحافظ أطلق عدد من المبادرات ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها تنمية الأسرة المصرية ومودة والقوافل الطبية وتبطين الترع وتحسين جودة الحياة بالكامل للمواطنين بالمحافظة».

آراء متطوع في حياة كريمة

في السياق، قال أحد المتطوعين بمبادرة حياة كريمة خلال حواره : «أنا خريج سياحة وفنادق وشاركت بالمبادرة طبقا لرؤية لابد من تنفيذها على أرض الواقع.. تم تحويل أحد المصارف من مقلب قمامة لسوق حضاري إحدى القرى.. والمبادرة تعمل على القضاء على العشوائيات وتوفير الخدمات بالكامل في القرية».