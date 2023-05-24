تعرف على أدوار الشخصيات الرئيسية في فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام

ينتظر جمهور الفنان محمد إمام عرض فيلم أبو نسب الذي يعد أحدث أعماله الكوميدية التي ينتظرها الجمهور في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز الشخصيات المشاركة في الفيلم، وهي كالتالي:-

دور محمد إمام في فيلم أبو نسب

- يجسد الفنان محمد إمام شخصية طبيب، يعاني من أزمة النسب خلال أحداث فيلم أبو نسب.

- تجسد ياسمين صبري خلال أحداث فيلم أبو نسب شخصية مدربة تنمية بشرية كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

- يظهر الفنان شيكو ضمن أحداث الفيلم كضيف شرف، ودوره يكون أمام محمد إمام.

- تقدم هالة فاخر شخصية والدة شيكو.

- يجسد الفنان ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري.

قصة فيلم أبو نسب

تعتمد قصة فيلم أبو نسب الأساسية على المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض، إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب، من بطولة كل من محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.