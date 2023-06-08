عضو التنسيقية: يجب إنشاء كيان موحد يهتم بالقضية السكانية

قال محمد خالد أبو النور عضو التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه يجب إنشاء كيان موحد يهتم بالقضية السكانية، سواء على شكل وزارة أو إعادة هيكلة للمجلس القومي للسكان وتعديل اختصاصاته ومنحه بعض القدرات التنفيذية من أجل ضبط معدل النمو السكاني وتعزيز الحوكمة السكانية وتحسين الخصائص.

استراتيجية التعامل مع القضية السكانية

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «يجب أن تكون هناك دوريات إصدارات تقيم الاستراتيجيات ذات الصلة بهذا الكيان، ويجب العمل على مستوى يتعلق بالوزارات والهيئات المركزية بحيث تكون هناك استراتيجية خمسية واضحة يتم تنسيقها مع كل أصحاب المصلحة، حتى يكون هناك تكامل من أجل تحقيق الانضباط الخاص بالنمو السكاني وإعادة خلخلة السكان حول النيل والدلتا، حيث تم بناء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية».

تقييم دوري للمحافظين

وتابع عضو التنسيقية، أنّ المستوى الثاني هو المحافظة والإقليم واللا مركزي، حيث تبرز الحاجة إلى وجود مستهدف ثانوي واضح، والوصول إلى النمو السنوي الأمثل لكل محافظة، بالتعاون مع شركاء التنمية سواء كان مجتمع مدني أو مجتمع أهلي أو حتى قطاع خاص، كما يجب أن يكون هناك تقييم دوري للمحافظين بناءً على مجهوداتهم التي تتم في هذا الصدد.